أغلقت بلجيكا مجالها الجوي بسبب خلل تقني في خدمة المراقبة الجوية، لافتة إلى أنه تم تحويل جميع الطائرات التي كانت في المجال الجوي إلى الدول المجاورة.

وجاء في بيان وكالة الأنباء البلجيكية «بيلغا» على منصة «إكس»: «المجال الجوي لبلجيكا مغلق حاليًا بسبب مشكلة تقنية لدى مزود خدمات المراقبة الجوية (سكايز)». وقال المتحدث باسم خدمة المراقبة الجوية كورت فيرفيليغن في تصريح صحفي إن تحويل جميع الطائرات التي كانت في المجال الجوي إلى الدول المجاورة جرى بأمان باستخدام نظام احتياطي.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإنه من المحتمل أن يكون الخلل ناجمًا عن عطل في النظام الحاسوبي لشركة «سكايز».