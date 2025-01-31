عثرت السلطات الأمريكية على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن مساء الأربعاء بعد اصطدامها بمروحية عسكرية، في حادثة أسفرت عن مقتل 67 شخصا.

وقد عثر المحققون على مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة، حسبما أفادت مصادر لم تكشف هويتها لشبكتي «سي بي إس نيوز» و«إيه بي سي نيوز».

وأوضحت وكالة سلامة النقل الأمريكية، المكلفة بالتحقيق، في وقت سابق الخميس أن الصندوقين الأسودين كانا مغمورين بالمياه لكن يُفترض أن يكون بالإمكان تحليلهما.

وذكر تقرير صادر عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، حصلت عليه وكالة «أسوشيتد برس»، أن طاقم العمل في برج مراقبة الحركة الجوية لم يكن «طبيعيا» وقت وقوع الاصطدام بين طائرة الركاب التابعة لشركة «أميركان إيرلاينز» والمروحية العسكرية.

وقال مسؤولون إن الاصطدام بين مروحية تابعة للجيش وطائرة تابعة لشركة «أمريكان إيرلاينز» قادمة من كانساس أدى إلى مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 67 على متن الطائرتين.