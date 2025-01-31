حذر الكونغرس الأمريكي مكاتبه من استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني «ديب سيك» في إشعار رسمي أرسله كبير المسؤولين الإداريين بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن التطبيق لا يزال قيد المراجعة وغير مصرح به للاستخدام الرسمي.

وأثار التطبيق الصيني، المعروف بتكلفته المنخفضة وميزاته المتطورة، قلق الشركات الأمريكية الكبرى مثل «أوبن إيه.آي» و«غوغل»، ما دفع السلطات الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشابهة لحظر «تيك توك» سابقًا.

ولم يقتصر الحظر على الكونغرس، بل سبقته البحرية الأمريكية التي منعت عناصرها من تنزيل التطبيق، وسط مخاوف متزايدة بشأن الأمن السيبراني والبيانات.

وأفاد موقع «أكسيوس» بأنه جاء في نص الإشعار: «في هذا الوقت، يخضع «ديب سيك» للمراجعة من قبل كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب الأمريكي وهو غير مصرح به حاليا للاستخدام الرسمي في مجلس النواب».

وحذر الإشعار من أن «الجهات الفاعلة في مجال التهديد تستغل برنامج «ديب سيك» لتقديم برامج ضارة وإصابة الأجهزة»، مشيرا إلى أنه «للتخفيف من هذه المخاطر، اتخذ مجلس النواب إجراءات أمنية لتقييد وظائف «ديب سيك» على جميع الأجهزة التي أصدرها المجلس».

وجاء في الإشعار أنه يحظر على الموظفين تحميل تطبيق «ديب سيك» على أي هواتف أو أجهزة كمبيوتر أو أجهزة لوحية رسمية.