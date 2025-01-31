وسط إقبال واسع من الزوار والمهتمين بالقطاع الزراعي، الذين أبدوا إعجابهم الكبير بالبرامج والخدمات التي تقدم لدعم وتنمية المجتمعات الريفية في المملكة، يواصل برنامج (ريف السعودية) مشاركته في معرض IPM Essen 2025 بألمانيا لليوم الثالث على التوالي.وفي أجواء يملؤها عبق القهوة السعودية الأصيلة، تستمر رائحتها في الانتشار في أروقة المعرض؛ لتكون سفيرةً للتراث والأصالة، وواجهةً مشرقةً للمنتجات الزراعية السعودية على المستوى العالمي، حيث جذبت الزوار إلى الجناح وأثارت انبهارهم.وأكد مساعد الأمين العام لبرنامج (ريف السعودية) للإعلام والاتصال ماجد البريكان، أن «زوار الجناح أشادوا بالبرنامج، ودوره في تعزيز أهداف التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحسين مستوى معيشة المستفيدين».ولفت البريكان إلى أن مشاركة البرنامج تأتي في إطار استعراض تجربته الرائدة في تنمية المجتمعات الريفية، وتسليط الضوء على منجزاته، وإبراز أرقامه الكبيرة في دعم وتطوير صغار المزارعين والخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات التجارية، والترويج للمنتجات الريفية السعودية في الأسواق الدولية.