أعلن مدير مركز غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا ألكسندر غينسبورغ، أن أول مرضى السرطان سيتلقون اللقاح المضاد للأورام في سبتمبر القادم.ويعد هذا اللقاح إنجازًا طبيًا مبتكرًا، حيث سيتم تصنيعه بشكل فردي لكل مريض باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضح غينسبورغ أن الذكاء الاصطناعي سيقوم بتحليل خصائص الورم لدى كل مريض، ويصدر مخططا خاصا للدواء المستقبلي الذي سيُصنع خلال أسبوع واحد فقط.وأشار غينسبورغ، وفقًا لما نشره موقع «إيلاف»، إلى أن خارطة الطريق الخاصة بهذا المشروع قد قُدمت لوزارة الصحة الروسية، ومن المتوقع أن يتم الحصول على الموافقة النهائية في نهاية أغسطس القادم، تمهيدا للبدء في علاج المرضى في سبتمبر.وبحسب التصريحات، سيتم إعطاء اللقاح مبدئيًا للمرضى المصابين بسرطان الجلد الأولي وأيضًا لأولئك الذين اجتازوا مراحل معينة من العلاج. ويُعتبر هذا الابتكار خطوة جديدة في علاج الأورام، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في مجال الطب الشخصي باستخدام أحدث التقنيات.