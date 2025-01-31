بينما يركز الكثيرون على الحفاظ على وزنهم المثالي، قد يتجاهلون خطراً خفيّاً يمكن أن يكون أكثر تهديداً للصحة من السمنة نفسها، إذ أطلقت دراسة حديثة تحذيراً خطيراً من الدهون الحشوية المعروفة بـ«الدهون الخفيّة»، التي تتراكم حول الأعضاء الداخلية دون أن تظهر على الشكل الخارجي، ما يجعلها القاتل الصامت الذي يصعب اكتشافه.هذه الدهون، ليست مجرد تراكم غير مرغوب فيه، بل ترتبط بشكل وثيق بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، والسكري من النوع الثاني، وحتى الوفاة المبكرة. وأكد الباحثون أن هذه الدهون تتراكم نتيجة لنمط حياة غير صحي يتّسم بقلّة النشاط البدني، والإفراط في تناول الأطعمة المعالَجة، وزيادة التوتر.الخبر السار أن التخلص من هذه الدهون ليس مستحيلاً، إذ ينصح الخبراء بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، خصوصاً الأنشطة الهوائية مثل المشي والجري، واتّباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون. كما شدّدوا على أهمية تقليل السكريات والدهون المشبعة في الطعام، ومراقبة محيط الخصر كدليل مبسّط على مستويات الدهون الحشوية.الشكل الخارجي لا يعكس دائماً الحقيقة الصحية. الصحة تبدأ من الداخل، لذلك من الضروري الحرص على تبنّي عادات صحية للحماية من هذا العدو الصامت الذي قد يهدد حياة الإنسان دون أن يدري.