وفقاً لتقرير نشره موقع New Atlas استناداً إلى دراسة في دورية PLOS Genetics، فإن شاي الكمبوتشا يُعدّ خياراً مثالياً لدعم صحة الأمعاء والجهاز الهضمي بفضل احتوائه على البروبيوتيك. كما يُظهر قدرة على تحسين عملية الأيض وتقليل الدهون في الجسم، إلى جانب تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات.ومع ذلك، حذرت الدراسة من تحضيره منزلياً لتجنب مخاطر التلوث، مشددة على شراء المنتجات الجاهزة من مصادر موثوقة. الكمبوتشا يمكن أن يكون إضافة صحية مميزة عند تناوله باعتدال وعناية.