شكّل اسم الفنان حسن إسكندراني علامة بارزة في مجال الحفاظ على الموروث الفني وتجديد الأغنية بأسلوب يجمع بين أصالة التراث وروح العصر، ما جعله نموذجاً .ارتبط حسن إسكندراني بالعملاق طارق عبدالحكيم، عميد الأغنية السعودية، أحد أبرز المحطات في مسيرته الفنية. هذه العلاقة لم تكن مجرد تعاون مهني، بل امتدت إلى صداقة قائمة على التقدير والاحترام، حيث تأثر حسن بمدرسة عبدالحكيم الموسيقية، التي تركت أثراً عمياً في تجربته الفنية.طارق عبدالحكيم، بصفته أحد أبرز رموز الفن السعودي، كان مصدر إلهام لحسن، وساعدت هذه العلاقة على ترسيخ موقعه في المشهد الفني بوصفه من الأسماء التي حملت مشعل الأغنية السعودية وتراثها إلى أبعاد جديدة.تميز حسن إسكندراني بإتقانه لفنون الموروث الشعبي، لا سيما المجرور الطائفي والدانات الحجازية، التي قدّمها بأسلوب يوازن بين الأصالة والتطوير. بدأ مسيرته الفنية مع شقيقه التوأم حسين من خلال فرقة «لإسكندراني»، التي كانت لها مشاركات بارزة في المناسبات الوطنية والحفلات الخاصة، مع تركيز على إحياء الموروث بلمسات موسيقية معاصرة.إلى جانب علاقته مع طارق عبدالحكيم، تعاون حسن مع نخبة من كبار الفنانين مثل طلال مداح، ومحمد عبده، وعمر كدرس، وسراج عمر، إلى جانب شعراء مرموقين مثل الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن، وإبراهيم خفاجي. هذه الشراكات لم تكن مجرد تعاونات فنية، بل انعكاساً لعلاقاته المتينة ومكانته المرموقة بين رموز الوسط الفني.أصدر حسن إسكندراني العديد من الألبومات التي تنوعت بين الأغاني العاطفية والوطنية، وأظهر إلماماً كبيراً بالمقامات الموسيقية والإيقاعات، إلى جانب إتقانه العزف على آلات متعددة مثل العود والكمان والقانون. امتدت مشاركاته الفنية إلى المحافل الدولية، حيث قدم حفلات في دول خليجية وعربية وأوروبية، مثل لندن وباريس، ما عزز من مكانته كأحد الأصوات التي تحمل الموروث السعودي إلى جمهور عالمي.إلى جانب إبداعه الفني، كان حسن شخصية إنسانية حاضرة في الأزمات، حيث عُرف بمساندته لزملائه وحرصه على التواصل معهم ودعمهم في المواقف الصعبة. هذه السمة جعلته محل تقدير واسع، وأكدت أن الفن بالنسبة له لم يكن مجرد أداء، بل رسالة تقوم على التعاون والوفاء.حسن إسكندراني يمثل حالة استثنائية في المشهد الفني، بفضل ارتباطه الوثيق بالموروث، وعلاقاته مع رموز الأغنية السعودية، وتجديده للأغنية بأسلوب يواكب التطور.