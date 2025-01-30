أرسلت آسرا حسين، إحدى ضحايا حادثة تحطم الطائرة الأمريكية في واشنطن، رسالة إلى زوجها حماد رضا، لتقول إن الطائرة ستهبط في غضون 20 دقيقة، وذلك قبل دقائق من وقوع الحادثة المؤلمة التي راح ضحيتها 60 راكباً لقوا حتفهم عندما اصطدمت الطائرة، التابعة لشركة «أميركان إيرلاينز» بمروحية «بلاك هوك» في طلعة تدريبية للجيش. وفقاً لـ«ديلي ميل».

وقال زوج الضحية في المطار وهو في حالة من الذعر: «لقد أرسلت لي رسالة نصية تفيد بأنهم سيهبطون في غضون 20 دقيقة، لم تصل بقية رسائلها النصية، وعندها أدركت أن شيئا ما قد يكون خطأ».

وأضاف: «أنا فقط أصلي أن يقوم شخص ما بانتشالها من النهر الآن بينما نتحدث، هذا كل ما يمكنني أن أصلي من أجله».

وأكد رئيس إدارة الإطفاء والخدمات الطبية الطارئة في واشنطن العاصمة جون دونيلي، اليوم (الخميس)، أن المسؤولين واثقون من أنهم سينتشلون جميع جثث القتلى في حادث الاصطدام الجوي.

وأضاف دونيلي: «يُعتقد أن 67 شخصاً لقوا حتفهم، 64 على متن طائرة الركاب، و3 على متن مروحية بلاك هوك التابعة للجيش الأمريكي».

وأشار إلى أنه تم انتشال 28 جثة بالفعل، لافتاً إلى أن المرحلة التالية من العملية ستقودها هيئة سلامة النقل الوطنية. وتابع: «أنا واثق من أننا سنفعل ذلك، وسيستغرق الأمر منا بعض الوقت، وقد يتطلب الأمر بعض المعدات الإضافية».