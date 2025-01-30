يظن البعض أن المملكة المتحدة وبريطانيا وإنجلترا هي أسماء مختلفة لمسمى واحد، وهو أمر غير صحيح، الأمر الذي يطرح السؤال: ما هو الفرق بين المملكة المتحدة وبريطانيا وإنجلترا؟.

إنجلترا:

هي الجزء الأكبر من المملكة المتحدة، تحدها من الشمال أسكتلندا، ومن الغرب ويلز، ومن الشمال الغربي البحر الأيرلندي، والجنوب الغربي بحر الكلت، وشرقا يحدها بحر الشمال، في حين تفصلها القناة الإنجليزية عن القارة الأوربية جنوباً.

بريطانيا:

تتكون بريطانيا من:

إنجلترا: وعاصمتها لندن وتقع في الجنوب وتشكل المساحة الأكبر والمركز الملكي للمملكة المتحدة.

أسكتلندا: وعاصمتها أدنبرا وتقع إلى الشمال.

ويلز: وعاصمتها كارديف وتقع إلى الغرب.

المملكة المتحدة:

تتكون من «بريطانيا، وأيرلندا الشمالية وعاصمتها بلفاست وتقع إلى الشرق»..

وتعتبر هذه المناطق أقاليم مستقلة، لكن استقلالها داخلي وليس خارجيا، أي أنها تتمتع بحكم مركزي داخلي يسيطر على الإقليم، ولا تتمتع بحرية التواصل بشكل منفصل مع أية جهة حكومية رسمية من خارج المملكة المتحدة من دون الرجوع لحكومة التاج الملكي التي تعتبر الحكومة المركزية في الاتحاد.

ويخلط كثيرون بين إقليم أيرلندا الشمالية، وجمهورية أيرلندا، بينما الأول إقليم تابع للمملكة المتحدة وعاصمتها بلفاست، والأخرى هي جمهورية أيرلندا الجنوبية التي تسمى عاصمتها دبلن، وهي جمهورية مستقلة.