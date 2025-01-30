أكدت دراسة حديثة، نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، أن تعزيز اللياقة البدنية، بما في ذلك تقوية العضلات وتحسين كفاءة الجهازين القلبي والتنفسي، يمكن أن يُطيل عمر مرضى السرطان بشكل كبير.الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة إديث كوان الأسترالية، شملت بيانات 47 ألف مريض. وخلصت إلى أن المرضى ذوي اللياقة العالية كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 31% إلى 46% مقارنة بغيرهم، خصوصاً في المراحل المتقدمة من السرطان ولدى المصابين بسرطانات الجهاز الهضمي والرئة.وأشار الباحثون، إلى أن قوة العضلات قد تُستخدم كمعيار لتقييم مخاطر الوفاة، ما يفتح الباب لإدخال التمارين البدنية كجزء من العلاج. كما أوضحت دراسة أخرى أن الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة المنتظمة يقللان من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات، إذ يعزز النشاط البدني المناعة وينظم مستويات الهرمونات.هذه النتائج تسلط الضوء على الدور المحوري للنشاط البدني في تحسين صحة مرضى السرطان وزيادة فرص بقائهم على قيد الحياة. لذا، يُنصح المرضى بمناقشة برامج التمارين المناسبة مع أطبائهم، ضمن خطة علاج شاملة.