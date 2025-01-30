تُعد بيئات العمل الصناعية، من أكثر البيئات تعرضًًاً للمخاطر التي تؤثر على سلامة العاملين وصحتهم. ومن خلال تطبيق معايير السلامة المهنية المناسبة، يمكن تقليل هذه المخاطر بشكل كبير. وهذه أبرز المخاطر التي قد تواجه العاملين في هذه البيئات:الميكانيكية الناتجة عن الآلاتمخاطر الكهرباء كالصعق أو الحرائقمخاطر التعرض للمواد الكيميائيةالمخاطر البيولوجية كانتشار الميكروباتالمخاطر الفيزيائية كالضوضاء والحرارة المفرطة