تُعد بيئات العمل الصناعية، من أكثر البيئات تعرضًًاً للمخاطر التي تؤثر على سلامة العاملين وصحتهم. ومن خلال تطبيق معايير السلامة المهنية المناسبة، يمكن تقليل هذه المخاطر بشكل كبير. وهذه أبرز المخاطر التي قد تواجه العاملين في هذه البيئات:
الميكانيكية الناتجة عن الآلات
مخاطر الكهرباء كالصعق أو الحرائق
مخاطر التعرض للمواد الكيميائية
المخاطر البيولوجية كانتشار الميكروبات
المخاطر الفيزيائية كالضوضاء والحرارة المفرطة
الميكانيكية الناتجة عن الآلات
مخاطر الكهرباء كالصعق أو الحرائق
مخاطر التعرض للمواد الكيميائية
المخاطر البيولوجية كانتشار الميكروبات
المخاطر الفيزيائية كالضوضاء والحرارة المفرطة