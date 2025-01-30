رغم فوائده الغذائية، يُعد الموز مصدراً غنياً بالبوتاسيوم والمغنيسيوم الضروريين لصحة القلب والجهاز العصبي، إلا أن خبراء أشاروا إلى إمكانية ارتباطه بتحفيز الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة (ميرور)، يحتوي الموز على مادة التيرامين؛ وهي مركب كيميائي قد يؤدي إلى نوبات الصداع النصفي لدى الأشخاص الحساسين لهذه المادة.يزداد تركيز التيرامين في الموز مع نضجه، مما يجعل الثمار شديدة النضج أكثر تأثيراً. وعندما لا ينتج الجسم كمية كافية من إنزيم (أوكسيديز أحادي الأمين MAO) المسؤول عن تحلل التيرامين، يمكن أن تتفاقم الأعراض. بناءً على ذلك، يُوصى الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي بمراقبة تأثير الموز على حالتهم وتجنب تناوله في حال ارتباطه بالنوبات.ورغم ذلك، يظل الموز خياراً غذائياً صحياً للأشخاص غير المتأثرين بهذه المادة، بفضل قيمته الغذائية وفوائده المتعددة.