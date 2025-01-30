في ليلة الغد، يعود محمد عبده، إلى مسرحه في الرياض، في أولى حفلاته لعام 2025م، ليجدد علاقته مع جمهوره الذي رافقه لعقود، مؤكداً أن الفن الذي يقدمه أكبر من أن يتوقف عند مرحلة أو يتأثر بغياب مؤقت. هذا الحفل يمثل بداية جديدة، بعد فترة من التساؤلات والشائعات حول فكرة اعتزاله، خصوصاً بعد غيابه الذي أثار قلق محبيه.لطالما كان محمد عبده، رمزًا لفن يرتبط بالقيم والاستمرارية، حيث تجاوز دوره كمغنٍ ليصبح جزءاً من المشهد الثقافي السعودي والعربي. ظهوره الأخير برفقة الفنان العالمي أندريا بوتشيلي كان أكثر من مجرد تعاون موسيقي، بل كان بمثابة رسالة عميقة مفادها بأن الفن الحقيقي لا يعرف حدوداً، وأن الأصوات التي تُخلد في الذاكرة هي التي تسهم في بناء جسور بين الثقافات والشعوب.في حفله المرتقب، سيغني محمد عبده، لجمهور اعتاد أن يجد في صوته ملاذاً من الزمن وتحولاته. هذا الظهور ليس مجرد أداءٍ فني، بل هو لقاء جديد مع الفنان الذي نجح طوال مسيرته في أن يكون صوتاً للوطن والإنسان معاً.رغم التحديات الصحية والشائعات التي لاحقته أخيراً، يظل محمد عبده، حاضراً في وجدان محبيه بقوته وثباته، موضحاً أن فكرة الاعتزال ليست خياراً مطروحاً أمام من يعتقد أن الفن رسالة مستمرة تُمارس حتى النهاية. غداً، سيجدد هذا الالتزام على مسرحه، مقدماً لجمهوره الوعد ذاته الذي التزم به منذ بداياته: أن يبقى الصوت الذي لا يغيب، مهما تبدلت الأيام.