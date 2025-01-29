أصبح حلم طائرة تنقل الركاب بأسرع من الصوت واقعا، بعد اختبار حاسم قامت به طائرة XB-1 التي حلقت (الإثنين) كأول نفاثة مدنية تخرق جدار الصوت بعد «الكونكورد» المتوقفة منذ نوفمبر 2003 للآن، حيث اخترقته بنسبة 10% في اختبار وصل إلى 1.10 Mach على ارتفاع 35.142 قدم.

كان التحليق في أجواء منطقة Mojave الصحراوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقا لما ذكرت الشركة التي تصنعها، المضيفة ببيانها أن XB-1 تمكنت من تحقيق السرعة المطلوبة بعد تجهيزها بمحركين طراز J85 لمساعدتها على بلوغ هدفها، علما بأن سرعتها قد تبلغ «2 ماخ» مستقبلا، فيما شكلت رحلة أمس الاختبارية جزءا من 11 اختبارا سابقا على مدى 22 شهراً من التجارب المكثفة للطائرة التي ستقوم بتجربة جديدة بعد أسبوعين.

والمعروف عن الشركة أنها تأسست في 2014 بهدف إحياء السفر بطائرات أسرع من الصوت، والذي انتهى بتقاعد أسطول Concorde البريطاني- الفرنسي بسبب عوامل شملت ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع أعداد الركاب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 بواشنطن ونيويورك، إضافة لتدمير ثقة الجمهور بعد مقتل 113 شخصا بتحطم طائرة «كونكورد» عام 2000 بباريس.

مؤسس ورئيس الشركة التنفيذي، وهو الأمريكي Blake Scholl البالغ 44 عاما، وصف التجربة قبل أن تبدأ، بقوله: «يوم كبير لنا جميعا. للطيران والتقدم البشري، ولأمريكا. أغمضوا أعينكم واشعروا واستمتعوا بما أنجزناه. أنتم تستحقون الشعور بالفخر، فقد خضتم غمار تحديات تجاهلها الآخرون. ناضلتم بجدية وأصبحتم مصدر إلهام»، وفق ما ورد برسالة وجهها للموظفين.

أما XB-1 التجريبية، فبثت الوكالات عنها أنها نموذج أولي مستقل، يمهد الطريق لطائرة Overture التجارية للركاب، والمقرر دخولها الخدمة عام 2030 على الأكثر، حيث ستنقل ركابها من لندن إلى نيويورك في 3 ساعات ونصف الساعة.

وكانت XB-1 قامت بأول تجربة في مارس الماضي، تلتها 10 رحلات تجريبية للتحضير لاختبارها النهائي. أما مصنعها فاكتمل بناؤه في يونيو الماضي بولاية كارولينا الشمالية، وبعده أعلنت الشركة أن لديها 130 طلبا على طائرة Overture من شركة الخطوط الجوية الأمريكية، المخططة لتشغيل أكبر أسطول أسرع من الصوت بالعالم، جنبا إلى جنب مع شركة «يونايتد» الأمريكية، كما والخطوط الجوية اليابانية.

والهدف من طائرات Overture أن تصل إلى سرعة طيران مقدارها «1.7 ماخ» فوق الماء، أي ضعف سرعة أسرع الطائرات التجارية بالخدمة حاليا، بتحليقها على ارتفاع 60 ألف قدم، لنقل 64 إلى 80 راكبا بوقت قياسي، علما أنها تعمل بدون انبعاثات كربونية، وبوقود طيران مستدام مع بصمة كربونية مخفوضة، وبمكونات متجددة مثل زيوت الطهي والزيوت النباتية والنفايات.