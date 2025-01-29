منعت البحرية الأمريكيىة أفرادها من استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني «DeepSeek» (ديب سيك) على أي جهاز سواء كان شخصيًا أو مهنيًا، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وأرسلت البحرية تحذيرًا رسميًا عبر البريد الإلكتروني لأفرادها يحظر استخدام التطبيق، مشيرةً إلى «مخاوف أمنية وأخلاقية محتملة» مرتبطة بأصل التطبيق وكيفية استخدامه. ويمنع التحذير تحميل أو تثبيت أو استخدام التطبيق بأي شكل من الأشكال.

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم البحرية الأمريكية صحة التحذير، قائلا إن البريد الإلكتروني يندرج ضمن سياسة الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بمسؤولي قسم المعلومات في المؤسسة.

وشددت البحرية في البريد الإلكتروني على منع استخدام «DeepSeek» للأغراض المهنية أو الشخصية، وطلبت الامتناع عن تحميل أو تثبيت التطبيق أو استخدامه بأي شكل كان.

وحذر خبراء في مجال التكنولوجيا بشأن الاستخدام المتزايد لـ «DeepSeek»، وذلك في ضوء المخاوف المتعلقة بمخاطر نشر المعلومات المضللة، بالإضافة إلى إمكانية استغلال الحكومة الصينية لبيانات المستخدمين.

وتسبب «DeepSeek» منخفض التكلفة في خسارة تريليون دولار من القيمة السوقية لأكبر مؤشر للأسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وأصبح التطبيق المجاني الأكثر تحميلا في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.