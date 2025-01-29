تحطمت طائرة أمريكية مقاتلة من طراز F-35 في قاعدة إيلسون الجوية خلال مرحلة الهبوط بالقرب من فيربانكس أمس (الثلاثاء) عند الساعة 12:49 ظهرًا، بعد أن واجه الطيار عطلا أثناء الطيران، لكنه تمكن من القفز.

وأوضح قائد الجناح المقاتل 354 العقيد بول تاونسند، أن الطيار أعلن حالة طوارئ قبل وقوع الحادثة التي ألحقت «أضرارا كبيرة» بالطائرة، والآن في حالة مستقرة، ويخضع للفحوصات في إحدى المؤسسات الطبية.

وبين تاونسند أن الطيار كان يشارك في تدريب روتيني في المجال الجوي المحلي عندما وقع الحادثة، مؤكدا أن القوات الجوية ستجري «تحقيقا شاملا بهدف تقليل فرص تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل».

وطائرات «إف-35» هي مقاتلات طويلة المدى تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتتمتع بقدرات تمويه متطورة، وبفضل قدرتها على الطيران لأكثر من 12 ساعة متواصلة، تستطيع الوصول إلى أي نقطة في نصف الكرة الشمالي خلال مهمة واحدة.

وتحتضن قاعدة إيلسون 54 من هذه المقاتلات، وقد وصلت آخر طائرتين إلى القاعدة في عام 2022.

ووفقا لورقة حقائق صادرة عن قاعدة إيلسون، فإن طائرة «إف-35إيه» هي «أحدث مقاتلة من الجيل الخامس» في سلاح الجو الأمريكي، وحلت محل أسطول قديم من طائرات «إف-16 فايتينغ فالكونز» و«إيه-10 ثاندربولت II».

وبحسب ما أوردته مجلة «إير آند سبيس فورسيز» في ديسمبر الماضي، فإن متوسط سعر طائرة «إف-35» جديدة يبلغ نحو 81 مليون دولار.