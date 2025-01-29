مع التقدم في العمر، خصوصاً بعد بلوغ سن الستين عاماً، يواجه الإنسان العديد من التغيرات الجسدية والنفسية التي تتطلب اهتماماً خاصاً بالصحة العامة. ويُقدّم الخبراء خمسة مفاتيح أساسية للحفاظ على حياة صحية ونشطة بعد هذا العمر هي:النوم الجيد لتحسين الصحة العامةممارسة التمارين الرياضية بانتظاماتباع تغذية متوازنة غنية بالفيتامينات والمعادنالحفاظ على العلاقات الاجتماعية والأنشطة المحفزةالالتزام بالفحوصات الطبية الدورية