مع التقدم في العمر، خصوصاً بعد بلوغ سن الستين عاماً، يواجه الإنسان العديد من التغيرات الجسدية والنفسية التي تتطلب اهتماماً خاصاً بالصحة العامة. ويُقدّم الخبراء خمسة مفاتيح أساسية للحفاظ على حياة صحية ونشطة بعد هذا العمر هي:
النوم الجيد لتحسين الصحة العامة
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
اتباع تغذية متوازنة غنية بالفيتامينات والمعادن
الحفاظ على العلاقات الاجتماعية والأنشطة المحفزة
الالتزام بالفحوصات الطبية الدورية
النوم الجيد لتحسين الصحة العامة
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
اتباع تغذية متوازنة غنية بالفيتامينات والمعادن
الحفاظ على العلاقات الاجتماعية والأنشطة المحفزة
الالتزام بالفحوصات الطبية الدورية