شهد ميناء جدة حدثًا مميزًا بوصول السفينة الشراعية الإيطالية الشهيرة (أميريجو فيسبوتشي) لأول مرة منذ انطلاقها في 1931م، وتُعد هذه السفينة التي وُصفت بأنها «أجمل سفينة في العالم» رمزاً للتقاليد البحرية الإيطالية، وتحفة فنية تجمع بين الجمال الكلاسيكي والبراعة الهندسية.سُمّيت السفينة (أميريجو فيسبوتشي) تيمناً بالمستكشف الإيطالي الشهير أميريجو فيسبوتشي، الذي نُسبت إليه الأمريكتان، حيث كان من أوائل الذين أدركوا أن الأراضي المكتشفة في الغرب تشكل قارة جديدة وليست جزءاً من آسيا، وتحمل السفينة اسمه تخليداً لدوره الكبير في تاريخ الاستكشافات الجغرافية.تاريخياً، بُنيت السفينة 1930م، في حوض بناء السفن الملكي بكاستيلاماري دي ستابيا، ودخلت الخدمة 1931م. صُممت لتكون منصة تدريب لطلاب الأكاديمية البحرية الإيطالية، ويبلغ طولها 101 متر، مع 24 شراعاً تغطي مساحة تتجاوز 2800 متر مربع.على مدى 93 عاماً، قامت السفينة برحلات تدريبية ودبلوماسية إلى مختلف أنحاء العالم، ما جعلها رمزاً عالمياً للإرث البحري الإيطالي. وزيارتها إلى جدة تُبرز العلاقات الثقافية والدبلوماسية بين المملكة وإيطاليا، وتعكس مكانة المملكة كوجهة إستراتيجية لاستقبال الفعاليات التاريخية والثقافية الكبرى.