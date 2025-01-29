انطلق الاحتفال بعيد ميلاد عارضة الأزياء الأرجنتينية الإسبانية جورجينا رودريغيز الـ31، وسط أجواء حالمة يعايشها الثنائي الشهيران في المملكة العربية السعودية، كما عبّرا للإعلام العالمي أكثر من مرة وفي عدة مناسبات عن سعادتهما بالعيش في المملكة واستمتاعهما بما تقدمه من تجارب استثنائية.نشرت جورجينا عبر خاصية (الإستوري) على حسابها في إنستغرام، صوراً للاحتفال، ظهرت من خلاله وهي ترتدي (تاج) الأميرات وتطفئ شموع كعكة عيد ميلادها، مستعرضةً الهدايا الفاخرة وباقات الورد التي زينت الأجواء، مما أضفى لمسة ملكية على المناسبة.وتزامن الاحتفال مع رسالة عاطفية مؤثرة من النجم العالمي كريستيانو رونالدو؛ الذي استغل هذه اللحظة ليصف جورجينا بـ«زوجته»، حيث كتب: «لأمي، شريكتي، صديقتي، زوجتي.. عيد ميلاد سعيد، حبي، نورك ينيرنا وحبك يصيبنا»، مؤكداً عمق العلاقة التي تجمعهما.رونالدو وجورجينا، أعربا سابقاً عن استمتاعهما بالحياة في السعودية، حيث يقضيان أوقاتهما بين أجواء الطبيعة الخلابة في العلا وسواحل البحر الأحمر الساحرة، مستفيدين من التنوع الثقافي والمناخي الذي تقدمه المملكة.هذا الاحتفال يبرز انسجام الثنائي مع الحياة في السعودية، حيث يواصل رونالدو مسيرته الكروية مع نادي النصر، فيما تستمر جورجينا في مشاركة لحظاتهما المميزة مع العالم.