تسعى الفتاة السعودية أريج سمير عشماوي، البالغة من العمر 12 عاماً، لدخول موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية كأصغر كاتبة سعودية، حيث تواصل سعيها الحثيث لكسر الأرقام السابقة، بعدما حلت أول سفيرة سعودية مسجلة في برنامج الأمم المتحدة لحماية الطفولة، وحققت أريج، مراكز متقدمة في تحدي القراءة العربي، وذلك بعد إصدارها كتابين تسعى من خلالهما على المنافسة لتحقيق رقم قياسي في الموسوعة العالمية.الكتاب الأول بعنوان «العراب وطفل الرؤية»؛ يتناول رؤية المملكة 2030 من خلال قصة الطفل خالد، الذي يربط الماضي بالمستقبل.أما الكتاب الثاني «ظل النخيل»، فيحكي عن فتاة تتحدى الصعاب في قرية نائية، في مزيج بين الإرادة والتقاليد.