مع حلول فصل الشتاء، وزيادة انتشار نزلات البرد، أصبح من الضروري معرفة أساليب الوقاية والعلاج للتخفيف من حدّة الأعراض وحماية الجسم من الفايروسات. وينصح الخبراء باتّباع نظام حياة صحي لتعزيز المناعة، مثل تناول غذاء متوازن وغني بالفيتامينات، وخصوصاً فيتامين C، والحفاظ على ترطيب الجسم.كما تُعد النظافة الشخصية، من أبرز وسائل الوقاية، بما في ذلك غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، وتجنب ملامسة الوجه، خصوصاً الأنف والفم، قبل تنظيف اليدين. إذا كنت مصاباً بنزلة برد، يُنصح باستخدام المناديل عند العطس أو السعال لتجنّب نقل العدوى، مع التخلص منها بشكل آمن.أما عن العلاج، فتعتمد الإجراءات على تخفيف الأعراض باستخدام المسكّنات ومزيلات الاحتقان، مع الراحة الكافية. في الحالات الشديدة أو عند استمرار الأعراض، تُفضل استشارة الطبيب. تذكر، أن الوقاية دائماً أفضل من العلاج، فحافظ على صحتك وسلامتك هذا الشتاء.