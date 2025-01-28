لقي ثلاثة عناصر من تجار المخدرات في مصر مصرعهم، وضُبط آخرون، أثناء محاولتهم إغراق البلاد بعدد من أنواع المخدرات المختلفة قدرت بـ58 كيلوغراماً، بقصد الإتجار في عدد من المحافظات المصرية خصوصاً محافظات الوجه البحري.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية المصرية، قد تلقت معلومات من مصادرها بمحاولة عدد من مروّجي المواد المخدرة إغراق البلاد بأنواع مختلفة من المخدرات وتوزيعها على تجار الجملة، واتخاذهم من محافظة القليوبية مقراً لأنشطتهم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والتخطيط لاستهداف الجناة متلبسين، تم تشكيل فريق أمني من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمن المركزي والأمن العام، وعندما استشعر الجناة قرب القوات منهم، قاموا بإطلاق النيران، وبادلتهم القوات بالأمر نفسه، ما أدى إلى مصرع ثلاثة منهم والقبض على آخرين، وضُبط بحوزتهم ما يقرب من 58 كيلوغراماً من المواد المخدرة، عبارة عن 21 كيلوغراماً من مخدر «هيدرو» الذي يعد من أخطر الأصناف المخدرة التي ظهرت بقوة خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى 20 كيلوغراماً من الـ«حشيش»، و11 كيلوغراماً من الهيروين، و6 كيلوغرامات «آيس»، وقُدرت قيمة المضبوطات بـ10 ملايين جنيه مصري.

وعثر بحوزتهم على 44 بندقية آلية وخرطوش غير مرخصة، وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، وبضبط الجناة اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق معهم.