كشف مؤسس مايكروسوفت الملياردير الأمريكي بيل غيتس ندمه العميق على طلاقه من زوجته السابقة ميليندا، مؤكدًا أن ذلك كان أكبر خطأ في حياته. وتحدث غيتس بصراحة عن جوانب شخصية وحياتية لم يسبق له أن تطرق إليها علنًا، مشيراً إلى التأثير العاطفي الكبير الذي خلفه انفصاله عن ميليندا، الذي وقع بعد 27 عامًا من الزواج. وقال في مقابلة صحفية: «لو كان بإمكاني العودة بالزمن لكنت سعيت لتجنب الطلاق. كانت لدينا حياة رائعة معًا، وأطفالنا هم أعظم إنجاز لنا، لكن بعض الأمور لا تسير كما نريد». وأضاف أنه رغم الطلاق، فإنه لا يزال يحترم زوجته السابقة ويدعم عملها الخيري، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما أصبحت أكثر نضجًا وتركيزًا على التعاون في القضايا الإنسانية عبر مؤسستهما الخيرية.