تعتزم منصة «واتساب» إضافة ميزة جديدة تتيح لمستخدمي هواتف «آيفون» إضافة حسابات متعددة إلى التطبيق، مع إمكانية التبديل بينها بسهولة.

وأفاد موقع «WABetaInfo» المتخصص في أخبار التطبيق بأن التحديث الأخير لتطبيق «واتساب» في نسخته التجريبية الأخيرة في نظام «iOS» يتيح للمستخدمين إضافة عدة حسابات إلى الجهاز الواحد. وتأتي هذه الميزة بعد أكثر من عام من توفرها في نظام «أندرويد».

ووفقاً للتقرير، فإن الإصدار الأخير من التطبيق يتيح لمستخدمي هواتف «آيفون» خيارين عند إضافة حساب ثانٍ، إما تسجيله كحساب مستقل رئيسي، أو استخدام رمز QR لربطه كحساب مرافق.

ويتوفر هذا التحديث حالياً لمختبرِي النسخة التجريبية من خلال برنامج «TestFlight» الخاص بشركة «آبل» عبر متجر «آب ستور».

وفي نظام «أندرويد»، تتطلب إدارة حسابين في «واتساب» وجود شريحتي اتصال (Dual-SIM)، إذ يشترط كل حساب رقم هاتف مختلفاً. كما توفر الشركة تطبيقاً منفصلاً يُعرف باسم «واتساب للأعمال» (WhatsApp Business)، يسمح بإنشاء حسابٍ ثانٍ باستخدام رقم آخر، لكنه يتطلب التنقل بين التطبيقين.

وأما الميزة الحالية التي تُختبر في هواتف «آيفون»، فهي تُمكّن المستخدمين من إدماج محادثاتهم في تطبيق واحد دون الحاجة إلى استخدام تطبيقين منفصلين.

يُذكر أن تلك الميزة تشكّل خطوة جديدة نحو تحسين تجربة المستخدم، وإتاحة المزيد من الخيارات العملية لإدارة الحسابات في هواتف «آيفون».

الجدير بالذكر أن تطبيق «تيليقرام» المنافس يقدّم ميزة مشابهة في كافة المنصات التي يدعمها منذ مدة طويلة.