في تطور مفاجئ، تواجه المغنية البريطانية الشهيرة أديل، دعوى قضائية تتعلق بقصر تاريخي في غرب ساسكس، يُعرف باسم «لوك هاوس». يزعم مالك القصر، أن شائعات تروج لكون القصر «مسكوناً بالأشباح»، والتي يُقال إن أديل ساهمت في انتشارها، تسببت في إفشال صفقة بيع كانت تقدر بـ7.4 مليون دولار.ووفقاً للدعوى، فإن المشتري المحتمل أبدى اهتماماً كبيراً بالعقار، إلا أنه تراجع عن قراره بعد سماعه تلك الشائعات، مما أثر على قيمة القصر السوقية وسمعته. وأكد المالك، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن القصر يعدّ من المعالم التاريخية المهمة في المنطقة.أديل، التي لم تصدر أي تعليق رسمي بشأن القضية حتى الآن، تجد نفسها في موقف حساس، إذ يترقب الكثيرون ما ستؤول إليه هذه الدعوى المثيرة.