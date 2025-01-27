اختيرت المعلمة السعودية زكية اللحياني، ضمن قائمة أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم في جائزة فاركي العالمية لعام 2025. يُمثل هذا التكريم لتبنيها أساليب مبتكرة، تعكس تقدم المملكة في قطاع التعليم ودورها في تعزيز الابتكار بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.وفي تعليقها على هذا الإنجاز، عبّرت اللحياني عن فخرها وامتنانها، واصفةً اختيارها بأنه مسؤولية كبيرة وشهادة على البيئة الداعمة التي توفرها المملكة للمعلمين. كما أشادت بالدعم الذي يحظى به التعليم من القيادة، مؤكدةً أن هذا التكريم يدفعها لمواصلة تطوير التعليم من خلال أساليب مبتكرة، بعد أن حصلت في وقت سابق على عدة جوائز وتكريمات محلية. وتسعى اللحياني، في رؤيتها المستقبلية إلى تعزيز التعليم باستخدام التكنولوجيا والابتكار، عبر تطبيق أدوات حديثة مثل «Minecraft» والتعليم الترفيهي، لخلق بيئة تعليمية محفزة للطلاب، مع التركيز على دمج القيم الوطنية لتعزيز مبادئ التسامح والسلام.يذكر، أن جائزة المعلم العالمية، التي تقدمها مؤسسة فاركي، هي جائزة سنوية تُمنح لمعلم استثنائي قدم إسهامًا مميزًا في مهنته، وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أمريكي، وتُعتبر من أبرز الجوائز في مجال التعليم عالميًا.