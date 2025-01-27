فقد طفل بريطاني يبلغ من العمر 8 سنوات، بصره بشكل دائم بسبب نظام غذائي غير متوازن اعتمد على النقانق، وناجتس الدجاج، والبطاطس المقلية، والخبز الأبيض فقط.وبحسب الأطباء، عانى الطفل من نقص حاد في فيتامين «A»، وهو عنصر أساسي لصحة العين، مما أدى إلى إصابته بعمى دائم. وأوضحوا، أن النظام الغذائي المحدود الذي اتبعه الطفل منذ سنوات تسبب في حرمان جسمه من العناصر الغذائية الضرورية لنموه وصحته.هذه الحالة تسلط الضوء على خطورة العادات الغذائية غير الصحية، وتؤكد أهمية تقديم وجبات متنوعة للأطفال تحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية لتجنب مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى فقدان البصر.