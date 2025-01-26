«تعالوا نأخذ صورة جماعية».. بهذه الكلمات دعا شاب سعودي بحائل سيّاحاً من الصين يسيرون في الصحراء؛ لمشاركتهم تناول القهوة السعودية والطعام.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لقاء مجموعة من الشباب خلال «كشتة» برية في حائل، إذ استقبل الشباب السيّاح ودعوهم للانضمام إليهم، إذ لم تكن الدعوة باللغة العربية، بل كانت باللغة الصينية التي تحدث بها الشاب بطلاقة الأمر الذي سهل على الطرفين مهمة التواصل واللقاء الذي سادته أجواء من المزاح والمرح.

وقال الشاب للسيّاح إن السعوديين معجبون بالشعب الصيني وثقافتهم، واصفاً إياهم بأنهم عطوفون ويحبون الصداقة، كما أعرب عن أمله في تعزيز العلاقات بين السعودية والصين يوماً بعد يوم.