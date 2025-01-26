في مغامرة تعيد إحياء روح البداوة، انطلق خمسة رحالة بريطانيين في رحلة ممتدة على ظهور الإبل داخل محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، لقطع مسافة 500 كيلومتر، واستكشاف جمال الطبيعة وتنوعها الفطري وعراقة تاريخها.وذكرت هيئة تطوير المحمية أن الرحالة هاورد ليدهام، وكريج روس، ومارتن طومسون، ومايكل بيكر، وجيمس كالدر، يقطعون يومياً نحو 50 كيلومتراً، متوقفين مع غروب الشمس للاستراحة استعداداً ليوم جديد من الترحال. الرحلة؛ التي انطلقت من مدينة القليبة في منطقة تبوك، تهدف للوصول إلى منفذ الحديثة (شمالي المملكة)، حيث يختبر الرحالة أنماط حياة البدو وتحديات التنقل في الطبيعة الصحراوية.وأشارت الهيئة إلى أن الرحلة تهدف للاستمتاع بالتنوع البيئي الذي تتميز به المحمية عالمياً، بما يشمل التنوع البيولوجي والحيواني والنباتي، مع تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الفرق الميدانية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية.تجربة الرحالة البريطانيين، ليست مغامرة تقليدية، بل رحلة تعكس جمال الحياة البدوية وقيمها البسيطة التي تتناغم مع الطبيعة، ما يبرز أهمية المحمية كموقع فريد يحافظ على التراث الطبيعي والتاريخي.