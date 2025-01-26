أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن القائمة الرسمية لترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2025؛ التي شهدت مفاجآت بإقصاء أسماء بارزة مثل أنجلينا جولي وسيلينا غوميز. ووفقاً لموقع (People)، تضمنت القائمة النهائية للترشيحات غياباً ملحوظاً لهاتين النجمتين، رغم التوقعات السابقة بترشيحهما.يُذكر أن أنجلينا جولي كانت قد شاركت في فيلم درامي هذا العام، بينما تألقت سيلينا غوميز في عمل سينمائي حظي بإشادة نقدية. إلا أن لجنة الأوسكار اختارت عدم ترشيحهما في الفئات الرئيسية، مما أثار تساؤلات بين النقاد والجمهور حول معايير الاختيار والتقييم.تستمر جوائز الأوسكار في إثارة الجدل سنوياً بسبب استبعاد بعض الأسماء اللامعة، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها الأكاديمية في تحقيق توازن بين مختلف الأعمال الفنية واختيار الأفضل منها.