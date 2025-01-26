عبرت الطالبة وريف يوسف القرشي، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بجامعة جدة، عن سعادتها بفوز فريقها الطلابي المتعدد الجامعات في هاكثون أنسنة المشاعر المقدسة بمشروع (مُستدام)، مؤكدة أن الإنجاز يعكس قدرات الشباب السعودي على الابتكار والإبداع في تقديم حلول تقنية لخدمة ضيوف الرحمن.وقالت: «قيادة الفريق وتحقيق هذا الإنجاز الكبير شرف ومسؤولية، وهو دليل على قدرة الشباب السعودي على تطوير أفكار تخدم المجتمع وتعزز رؤية المملكة 2030». ويتمثل المشروع الفائز في تصميم آلة بيع ذكية محلية الصنع، تتيح استبدال النفايات القابلة لإعادة التدوير بمكافآت تحفيزية تشمل منتجات غذائية، وكتيبات إرشادية، وأدوات تسبيح.وأوضحت القرشي: «هدفنا من المشروع تحفيز الحجاج والمعتمرين على الحفاظ على نظافة الأماكن المقدسة، مع توفير تجربة متكاملة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وربطها بتطبيق نسك لتسهيل الاستخدام وتحقيق الاستدامة».