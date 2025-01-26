أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرج، أن 2025 سيكون عاماً حاسماً في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي منشور له عبر حسابه في «فيسبوك» أعلن زوكربيرج أن الشركة تخطط لاستثمار يراوح بين 60 ملياراً و65 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي خلال هذا العام، بزيادة كبيرة عن إنفاق العام السابق الذي راوح بين 38 ملياراً و40 مليار دولار.

وسيُخصص جزء كبير من هذا الاستثمار لتطوير مراكز البيانات، وهي عنصر أساسي لتوفير البنية التحتية اللازمة لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة. وأوضح زوكربيرج أن الهدف ليس فقط تعزيز البنية التحتية، بل أيضاً دفع عجلة الابتكار والحفاظ على الريادة التقنية في الولايات المتحدة.

وفي إطار هذه الخطة، تعتزم «ميتا» شراء أكثر من 1.3 مليون وحدة معالجة رسومية (GPU) بحلول نهاية العام، وهي الوحدات التي تُستخدم في إنشاء مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، تبرز شركة صينية منافسة، وهي شركة «DeepSeek» التي أثبتت تفوقها من ناحية الأداء والكفاءة مقارنةً بالنماذج الرائدة لشركات مثل «ميتا» و«OpenAI»، وتُعد نماذج «DeepSeek» مفتوحة المصدر، مثل نماذج «ميتا Llama»، ما يسمح لأي شخص أو جهة بتشغيلها على أجهزته الخاصة، كما تقدّم خططها المأجورة بأسعار منخفضة للغاية، بفضل التقنيات المتطورة التي تعتمد عليها.