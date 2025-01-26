كشفت طبيبة وجرّاحة لزراعة الأسنان عن الحالات التي يجب فيها قلع أضراس العقل، كي لا تتسبب بمشكلات في الفم.

وقالت الطبيبة الروسية ماريا فولكوفا:«هناك بعض الحالات التي تستدعي خلع أضراس العقل من قِبَلِ الطبيب، فعلى سبيل المثال يجب قلعها إذا كانت تنمو في الفك بوضع غير صحيح، فنموّ الضرس بشكل مائل قد يؤدي إلى الضغط على الأسنان الأخرى وتشويه ترتيبها في الفك، ويمكن أن يؤدي لتضرر أغشية الفم، ما قد يتسبب بالتهابات متكررة في هذه الأغشية».

وأضافت: «يمكن إزالة أضراس العقل في حال لاحظ الطبيب أن مريضه يملك فكاً صغيراً لا يوجد فيه مكان كافٍ لنمو الأسنان الأخرى بشكل طبيعي، كما يجب إزالة ضرس العقل في حال كان جذره قد تعرّض للتسوس أو التلف، وهذا الأمر قد يسبب التهابات خطيرة في الفك».

وأشارت إلى أن أضراس العقل تنمو في مؤخرة الفك، ويصعب أحياناً تنظيفها بالشكل المطلوب، وهذا الأمر يؤدي إلى تلفها وتسوّسها، وتشكل التهابات في الأنسجة المحيطة بها، لذا يفضل بعض الأطباء قلع هذه الأضراس كإجراء وقائي لحماية صحة الفم.

ونوّهت الطبيبة إلى أنه توجد بعض الحالات التي تكون فيها أضراس العقل ضرورية في الفم، فقد يُستفاد منها في دعم وتثبيت أطقم أو جسور الأسنان.