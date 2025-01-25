كشفت دراسة جديدة أن الشخص إذا كان مستريحًا وحاصلًا على قدر وافٍ من النوم سيكون بمقدور عقله حجب الذكريات السلبية، بينما إذا كان يعاني من الأرق، فإن الذكريات التعيسة والأفكار المؤلمة سوف تظل تلاحقه.

وأكد الباحثون أن قدرة الإنسان على كبح الذكريات المؤلمة تتوقف على قدرته على الحصول على نوم عميق. ويقول أستاذ علم النفس في جامعة يورك بإنجلترا الباحث سكوت كايرني، إن هذه الدراسة قد تساعد في فهم السبب وراء تزايد احتمالات الإصابة بالأمراض العقلية لدى الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم بشكل مزمن.

وأثبتت دراسة سابقة أن استدعاء الذكريات وأحداث الماضي يتم عن طريق جزء في المخ يعرف باسم «الحصين»، في حين أن جزءًا آخر يعرف باسم «قشرة الفص الجبهي الظهراني» هو المسؤول عن كبح الذكريات المؤلمة.

ويوضح كايرني أن الفرضية العلمية التي عكف الفريق البحثي في الدراسة على إثباتها هي أن قلّة النوم تعطل قدرة قشرة الفص الجبهي على كبح استدعاء الذكريات.

وترى أخصائية طب الأعصاب الإدراكي بجامعة غلاسكو الباحثة ماريا ويبر - وهي ليست من المشاركين في التجربة - أن هذه النتائج تنطوي على فائدة حقيقية لتحسين المناهج العلاجية لبعض الأمراض العقلية.

وأضافت: «التدخلات الطبية لتحسين النوم يمكن أن تصبح جزءًا من علاج اضطرابات الذكريات التطفلية في حالات مرضية مثل اضطراب ما بعد الصدمة، وهذا المنهج العلمي قد يستخدم ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان منع ارتداد الأفكار السلبية والذكريات التعيسة بشكل مطلق».