أعلنت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية عن تسريح نحو 6% من إجمالي عدد العاملين لديها، حسبما أعلن الرئيس التنفيذي مارك تومسون في مذكرة للموظفين.

وقال تومسون في المذكرة الداخلية إن «سي إن إن» لا تتوقع أن ينخفض إجمالي عدد الموظفين «بشكل كبير» هذا العام، لأن الشركة تخطط لاستثمار 70 مليون دولار في خطط رقمية جديدة.

وأضاف: «هدفنا بسيط هو تحويل توجه «سي إن إن» نحو المنصات والمنتجات التي يتوجه إليها الجمهور، ومن خلال ذلك، تأمين مستقبل «سي إن إن» كواحدة من أعظم منظمات الأخبار في العالم».

وتابع: «أعلم أن تأثير ذلك على الأفراد المعنيين يمكن أن يكون هائلاً، بغض النظر عن العدد الإجمالي لفقدان الوظائف».

وأردف: «عملية التغيير ضرورية إذا كنا نريد أن ننجح في المستقبل، لكنني أقر وأعتذر عما سيترتب على ذلك من تبعات بشرية حقيقية».

وأشار إلى أن «ذلك بسبب الـ 70 مليون دولار التي نستثمرها في خططنا الرقمية والعديد من الوظائف الجديدة التي سيجري تمويلها، جزء من هذا المال سيذهب في المنتجات والتقنية، لكن الكثير منه سيذهب أيضا في الصحافة عالية الجودة وسرد القصص، هذا هو ما نؤمن به».

وستساعد عمليات التسريح المزمعة في تقليص تكاليف الإنتاج ودمج الفرق، وفقاً لتقرير شبكة «سي إن بي سي» التي استشهدت بمصادر مطلعة على الموضوع.

وقد يجري نقل بعض البرامج التي يتم إنتاجها في نيويورك أو واشنطن إلى أتلانتا، جورجيا، حيث يمكن تنفيذ الإنتاج بتكلفة أقل.

وتوظف «سي إن إن» حالياً نحو 3500 موظف حول العالم، ويشار إلى أن ملكية الشبكة الإخبارية الأمريكية التي يبلغ عمرها 45 عاما تعود لشركة «وارنر براذرز ديسكفري».