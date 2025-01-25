في حادثة اقشعرت منها الأبدان، أقدم جرامورثي، جندي سابق (45 عاماً)، على قتل زوجته بوتافينكاتا مادافي (35 عاماً)، بعد زواج دام 13 عاماً، في مدينة حيدر آباد الهندية، إثر تصاعد الخلافات بينهما على مدار السنوات، والتي انتهت بقتلها في لحظة غضب؛ بعد أن طلبت العودة إلى بلدتها لحضور مهرجان.

وبعد قتلها، قام الزوج بتقـطيع جسدها وغلي الأجزاء في طنجرة ضغط على دفعات، ورمى بقاياها في بحيرة محلية لإخفاء الجريمة. وأكد خلال التحقيق أن أطفالهما كانوا مع خالتهم وقت وقوع الحادثة.

وتقدمت والدة الضحية ببلاغ عن اختفائها في 16 يناير، ما دفع الشرطة لفتح تحقيق. وتم القبض على الزوج بعد يومين، واعترف بجريمته. ولا تزال السلطات تبحث في البحيرة عن بقايا الجثة، فيما أكدت الشرطة أنها تجمع الأدلة التقنية والعلمية لتوثيق القضية.