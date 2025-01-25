أُصيب رجل بحالة من الرعب عقب اكتشاف أن جسده مليء بأكياس الدودة الشريطية، بعد أن أظهرت الأشعة السينية عقيدات تشبه «حبوب الأرز»، وتبين أنها أكياس ناتجة عن عدوى طفيلية.

ووفق ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية فقد شارك طبيب الرعاية العاجلة في فلوريدا الدكتور سام غالي صورة الأشعة على وسائل التواصل الاجتماعي واعتبرها «واحدة من أكثر الأشعة السينية جنوناً» التي رآها على الإطلاق.

وأوضح أن المريض، الذي لم يتم ذكر اسمه، أصيب بهذه الحالة نتيجة تناول لحم خنزير نيء أو غير مطبوخ جيداً يحتوي على يرقات الدودة الشريطية، التي تدخل في أنسجة الجسم وتشكل أكياساً يمكن أن تتحلل وتسبب العدوى.

وأشار تقرير الحالة إلى أن المريض لم يكن على علم بوجود الأكياس في جسمه، حيث ذهب إلى المستشفى لإجراء أشعة سينية بسبب حالة غير مرتبطة بالعدوى.

وقال غالي في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع: «إن الأكياس في كل مكان ولا يمكن حتى حسابها جميعاً».

وبين أن هذه الأكياس يمكن أن تنتقل إلى أماكن متعددة في الجسم، وفي حالة هذا المريض، تركزت الأكياس في الأنسجة الرخوة للوركين والساقين. وتحدث العدوى المعروفة باسم داء الشريطيات (الشريطية الوحيدة) بعد تناول بيض الدودة الشريطية في لحم خنزير ملوث أو غير مطبوخ. وتسبب الأكياس النسيجية في حدوث داء الكيسات المذنبة، الذي يشكل خطراً كبيراً خاصة إذا حدث في الدماغ أو الجهاز العصبي، وهو ما يعرف بداء الكيسات المذنبة العصبي.