كشف علماء من جامعة أوتريخت الهولندية أن قمما ضخمة أطول من إيفرست مدفونة على عمق نحو 2000 كيلومتر تحت أقدامنا على كوكب الأرض.

ويقدر الباحثون أن عمر الجبال يبلغ نصف مليار عام على الأقل، ولكن من الممكن أن يعود تاريخها إلى تشكل الكوكب قبل أربعة مليارات عام، بحسب ما أوردته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتقول الباحثة الرئيسية في الدراسة الدكتورة أروين ديوس: «لا أحد يعرف ما هي هذه القمم، وما إذا كانت موجودة هناك منذ ملايين أو ربما حتى مليارات السنين».

والقمتان المكتشفتان يزيد ارتفاعهما على قمة جبل إيفرست التي يبلغ ارتفاعها 8800 متر بأكثر من 100 مرة.

والقمتان الصخريتان التي يبلغ حجمها حجم القارات إلى نحو 1000 كيلومتر، هما أكبر بكثير من أي شيء آخر موجود على كوكبنا.

وتقع القمتان على الحدود بين نواة الأرض والوشاح، وهي المنطقة شبه الصلبة الموجودة أسفل القشرة، أسفل أفريقيا والمحيط الهادئ.

وتوجد حولها «مقبرة» من الصفائح التكتونية الغارقة التي تم دفعها إلى أسفل من السطح في عملية تسمى الاندساس.

وفي الدراسة الجديدة، وجد الباحثون أن القمتين أكثر سخونة بكثير من طبقات قشرة الأرض المحيطة بها، وأقدم منها بملايين السنين.

ويعرف العلماء منذ عقود من الزمن أن هناك هياكل ضخمة مخفية في أعماق وشاح الأرض، بفضل الطريقة التي تنتشر بها الموجات الزلزالية الناتجة عن الزلازل عبر الجزء الداخلي من الكوكب.

عندما يحدث زلزال قوي، فإنه يرن الأرض مثل الجرس، مما يؤدي إلى إرسال موجات تتدفق من أحد جانبي الكوكب إلى الجانب الآخر.

ولكن عندما تمر هذه الموجات عبر شيء كثيف أو ساخن، فإنها تتباطأ، أو تضعف، أو تنعكس كليًا.

وهكذا، من خلال الاستماع بعناية إلى «النغمة» التي تصل إلى الجانب الآخر من الكوكب، تمكن العلماء من بناء صورة لما يكمن تحتها.