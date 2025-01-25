بدأت جهات التحقيق في مدينة 6 أكتوبر بمصر، تحقيقاتها في واقعة اتهام فنانة شابة لفرد أمن إداري بكمباوند، بإرسال عدة رسائل لها على إنستجرام يطلب فيها الزواج منها ويهددها حال رفضها الارتباط به.

وأمرت جهات التحقيق بفحص الرسائل المرسلة للفنانة وبيان ما بها وإعداد تقرير بشأنها.

وكانت مباحث الجيزة، ألقت القبض على فرد أمن إداري بكمباوند في مدينة 6 أكتوبر، لاتهامه بإرسال رسائل لفنانة شابة عبر إنستجرام، يطلب فيها الزواج منها، ويهددها حال عدم الاستجابة له، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتقدم والد الفنانة الشابة ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر، اتهم فيه فرد أمن إداري خاص بالكمباوند الذي يقيم به، بإرسال رسائل لابنته الفنانة الشابة، يطلب منها الزواج، وتتضمن تهديدا لها إذا رفضت الاستجابة لطلبه.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.