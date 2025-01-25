أعلنت الفنانة المصرية حورية فرغلي استعدادها لإجراء عملية تركيب أنف اصطناعي قريباً في لندن، مشيرة إلى أن التكلفة تبلغ 5 آلاف جنيه إسترليني، وأن صلاحية الأنف تستمر 3 سنوات.

وفي تصريحات متلفزة، أوضحت حورية أن المستشفى الذي ستُجرى فيه العملية سيقوم بتركيب الأنف لمدة 3 أيام كتجربة أولية، للتأكد من مدى ملاءمته لها.

وإذا أثبتت التجربة نجاحها، سيتم تثبيت الأنف بشكل دائم لمدة 3 سنوات.

وتحدثت حورية عن الأسباب التي دفعتها إلى هذه الخطوة، مشيرة إلى أن شكل أنفها الحالي تغيّر مع مرور الوقت، ولم يعد ثابتاً في مكانه بسبب وجود غضاريف، ما أثر في مظهره.

وأضافت أن طبيبها المتابع لحالتها الصحية أكد أن غضاريف أذنها رفيعة جداً، ولا تصلح لاستخدامها في عملية لإعادة ترميم أنفها، مما جعلها تلجأ إلى الحل الاصطناعي.

وفي أغسطس من العام الماضي، كشفت حورية فرغلي أسباب غيابها عن الساحة السينمائية، موضحة أنها كانت تخضع لرحلة علاجية طويلة تضمنت عدة عمليات جراحية، إضافة إلى قلة وجود أعمال سينمائية جذابة في تلك الفترة.

وعبّرت الفنانة عن استيائها من حديث البعض عن حالتها الصحية بعين الشفقة، مؤكدة أنها ترفض هذا النوع من النظرة وتعتبر نفسها قوية.

وقالت: «كنت أريد أن أستمتع بطعم الحياة. أريد أن أتنفس بشكل طبيعي، أشم رائحة الطعام، أشعر بحواسي. مشكلتي لم تكن في الشكل فقط، بل في فقدان الحواس وتراجع إحساسي بالحياة بشكل عام».