أعلنت شركة «قوقل» ميزة جديدة لأجهزة «كروم بوك» المحمولة، تتيح للمستخدمين التحكم في الجهاز باستخدام إيماءات الوجه وحركات الرأس.

وتأتي هذه الميزة ضمن سلسلة من الأدوات المصممة لإنشاء أشكال جديدة من التفاعل، وتوفير المزيد من الطرق للوصول إلى التكنولوجيا للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بتطوير مثل هذه الميزات، حيث قامت الشركة سابقًا بإنشاء أداة إمكانية الوصول للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر لألعاب «ويندوز» تُسمى «Project Gameface».

وتستخدم الميزة المعروفة باسم «التحكم بالوجه» الذكاء الاصطناعي لتمكين تشغيل أجهزة «كروم بوك» دون استخدام اليدين.

ومن خلال نماذج التعلم الآلي المتقدمة، يقوم النظام بإنشاء شبكة ثلاثية الأبعاد تحدد 478 نقطة محددة على الوجه؛ ما يسمح للنظام باكتشاف الإيماءات والحركات بدقة وفي الوقت الفعلي، وتحويل تعبيرات الوجه وتحرّكات الرأس إلى أوامر وظيفية للمؤشر والإجراءات الأخرى.

ويعد «التحكم بالوجه» جزءًا من جهد مستمر من جانب «قوقل» لدمج أكثر من 20 أداة إمكانية وصول في أجهزة «كروم بوك» الخاصة بها، مثل ميزات النقر التلقائي، وChromeVox، والإملاء الصوتي.

وتتوفر ميزة «التحكم بالوجه» حاليًا في الإصدار التجريبي من نظام «ChromeOS»، ومن المتوقع طرحها لجميع المستخدمين في أوائل العام القادم.

علاوة على ذلك، يتزامن الإطلاق مع تقديم أكثر من 20 جهاز «كروم بوك» جديدا هذا العام، بما في ذلك النماذج القياسية وخط «كروم بوك بلاس»، والتي تأتي مجهزة بالفعل لدعم الوظائف الجديدة.

ومع ذلك، لن تتمكن جميع أجهزة «كروم بوك» من الاستفادة من هذه التقنية المبتكرة، حيث يلزم وجود جهاز يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت على الأقل لضمان الأداء الأمثل.