شارك ما يقرب من 400 رياضي من جميع أنحاء العالم في سباقات قوارب التنين على الجليد المتجمد في محاولة للفوز ببطولة قوارب التنين الجليدية في الصين، وفقًا لـ«رويترز».

وشاركت 19 دولة في بطولة «شيلينغو الدولية» لقوارب التنين على الجليد لهذا العام، وتنافس الرياضيون في مجموعة متنوعة من الفعاليات بما في ذلك سباقات 100 و200 متر مستقيمة وسباقات الانجراف.

وقال فيليب وهو مشارك من فريق المملكة المتحدة: «لقد احتلينا المركز الثاني في السباق، وهو السباق الأول الذي خضناه هذا الصباح، لذا فنحن نشارك فيه لمحاولة الفوز بالميداليات، لكن إن لم يكن كذلك، فلنستمتع حقاً».