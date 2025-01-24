أفادت شركة «نيلسن» التحليلية بأن حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شهد متابعة 24.6 مليون مشاهد عبر شاشات التلفزيون.

وذكرت الشركة في بيان لها: «تشير التقديرات إلى أن 24.6 مليون شخص تابعوا يوم الإثنين الماضي مراسم تنصيب دونالد ترمب كرئيس للولايات المتحدة». وأضافت أن الذروة كانت عند الساعة 12:15 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث وصل عدد المشاهدين إلى 34.4 مليون.

يُذكر أن حفل تنصيب ترمب في يناير 2017 استقطب 31 مليون مشاهد، بينما أصبحت مراسم التنصيب الأخيرة علامة فارقة بتوليه منصب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعدما شغل سابقًا منصب الرئيس الـ45.

وتفاوتت نسب المشاهدة لمراسم تنصيب الرؤساء الأمريكيين على مدى العقود الماضية، حيث سُجل الرقم الأعلى في عام 1981 بتنصيب رونالد ريغان بـ41.8 مليون مشاهد، بينما كانت أدنى نسبة مشاهدة عند تنصيب جورج دبليو بوش لولايته الثانية عام 2004، إذ تابع الحدث 15.5 مليون مشاهد فقط.

وبحسب الشركة، فإن متوسط عدد المشاهدين الذين تابعوا تغطية حفل تنصيب ترمب، والتي استمرت نحو 6.5 ساعة عبر 15 شبكة، بلغ 24.6 مليون شخص بين الساعة 10:30 صباحًا و7:30 مساءً، وهي مدة أطول من التغطيات التقليدية في السابق.