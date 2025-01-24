اجتاحت إيرلندا والمملكة المتحدة رياح بقوة إعصار صباح اليوم، أسفرت عن انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل والشركات وتعطّل المواصلات في شتى أرجاء المنطقة.

وبلغت سرعة رياح العاصفة 183 كيلومترًا في الساعة في جالواي وسط إيرلندا، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الإيرلندية.

وذكرت شركة الكهرباء الحكومية «إي إس بي» أنه اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي، انقطعت الكهرباء عن 560 ألف منزل ومزرعة وشركة. وعند اقتراب العاصفة، أصدرت السلطات في أنحاء من إيرلندا وإيرلندا الشمالية وأسكتلندا تحذيرات باللون الأحمر، وأغلقت المدارس والجامعات، وطلبت من السكان اللجوء إلى ملاذ آمن.

من جهتها أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات من سوء الطقس بالنسبة لمناطق بإنجلترا وويلز، محذرة من احتمالات قطع الكهرباء وتعطل حركة السفر، وسط توقعات بهبوب رياح بسرعة 50 ميلًا في الساعة بالعاصمة لندن.