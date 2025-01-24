أعلن مسؤولون في نيبال أن البلاد سترفع رسوم تصاريح تسلق جبل إيفرست 36%، مما يجعل الوصول إلى أعلى قمة في العالم أكثر تكلفة لأول مرة منذ نحو 10 سنوات.

ويشكل الدخل من رسوم التصاريح وغيرها مما ينفقه المتسلقون الأجانب مصدرا رئيسيا للإيرادات والتوظيف في نيبال التي تعاني من نقص في السيولة النقدية وتضم ثمانية من أعلى 14 جبلا في العالم، من بينها جبل إيفرست.

وبين مدير عام وزارة السياحة نارايان براساد ريجمي أن ثمن التصريح لتسلق جبل إيفرست، الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا، سيكون 15 ألف دولار، بزيادة 36 % عن الرسوم التي كانت مطبقة منذ 10 سنوات تقريبا بسعر 11 ألف دولار.

وسيبدأ تطبيق السعر الجديد اعتبارا من سبتمبر وسيسري على موسم التسلق الذي يحظى بشعبية في شهري أبريل ومايو.

وسترتفع الرسوم أيضا في الموسم الذي يستمر من سبتمبر حتى نوفمبر، وهو أقل ارتيادا، إلى 7500 دولار، وفي موسم ديسمبر إلى فبراير الذي نادرا ما يشهد عمليات تسلق إلى 3750 دولارا.