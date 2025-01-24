أصدر قاضٍ أمريكي حكما يمنع إدارة ترمب من تنفيذ القرار الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب حول تقييد منح الجنسية بالولادة.

ووصف القاضي الأمريكي قرار ترمب بأنه مخالف للدستور بشكل صارخ، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس (الخميس).

وجاء قرار القاضي جون كوفنور، بالمحكمة الجزئية الأمريكية، بناءً على طلب 4 ولايات يقودها الديمقراطيون وهي واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريغون.

كما تم رفع 5 دعاوى قضائية في العديد من الولايات الأمريكية جميعها تؤكد أن التعديل الرابع عشر وقانون السوابق القضائية للمحكمة العليا يعززان حق المواطنة بالولادة.

وردا على قرار القاضي الأمريكي، قال ترمب إنه سيقدم استئنافا ضد تعليق القاضي الفيدرالي بشأن تقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة.

وكان ترمب أصدر مجموعة من القرارات التنفيذية المثيرة للجدل، شمل القرار الخاص بتقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة.

وجاءت تلك القرارات عقب أدائه القسم وتنصيبه ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية.