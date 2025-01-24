أثبت الذكاء الاصطناعي دوره المهم في تغيير طريقة عملنا وتنظيم حياتنا، وتسهيل أداء المهمات المختلفة.وهو ليس مفيداً للأفراد وحسب، بل استفادت الشركات أيضاً من الإمكانات المتعددة للذكاء الاصطناعي.استخدام الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية أصبح يؤثر بعدة طرق، أبرزها:تنظيم الوقت وتذكر المهماتتحسين البيئة المنزليةتحسين الكتابةتعزيز تجربة الهواتف الذكيةتخصيص نتائج البحث عبر الإنترنت