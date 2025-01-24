أعلنت روسيا تحقيق تقدم طبي جديد في مجال علاج العقم لدى الرجال، إذ تعمل حالياً على اختبار دواء مبتكر يُعتقد أنه قد يُحدث ثورة في معالجة هذه المشكلة. ويهدف الدواء إلى تحسين جودة الحيوانات المنوية وزيادة حركتها، مما يُعزز فرص الإنجاب لدى الرجال الذين يُعانون من ضعف الخصوبة. ووفقاً للتقارير الأولية، خضع الدواء لتجارب سريرية أثبتت فاعليته في تحسين المؤشرات الحيوية للحيوانات المنوية لدى المرضى المشاركين في الدراسة. ويُتوقع أن يُساهم هذا العلاج في منح الأمل للعديد من الأزواج الذين يواجهون صعوبات في تحقيق حلم الأبوة والأمومة.العقم الذكوري يُعد سبباً رئيسياً في نحو نصف حالات العقم حول العالم، مما يجعل تطوير علاجات جديدة وفعّالة أولوية طبية عالمية. ويُشير الخبراء إلى أن نجاح هذا الدواء قد يفتح آفاقاً جديدة في مجال الطب الإنجابي، ويُقلل من الحاجة إلى العلاجات الأكثر تعقيداً مثل التلقيح الاصطناعي.ويجري حالياً استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات التنظيمية قبل توفير الدواء على نطاق واسع. ومن المتوقع أن يُحدث هذا التطور فارقاً كبيراً في حياة العديد من الأزواج الذين يعانون من تحديات العقم.