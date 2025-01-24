حذرت الطبيبة الروسية لودميلا بالاتكينا، من أن الشعور المستمر بالنعاس خلال النهار، دون وجود مشكلات في النوم ليلاً، قد يكون علامة على أمراض خطيرة. وأوضحت أن الأسباب الطبيعية؛ مثل اضطرابات النوم أو الأرق قد تؤدي للنعاس، لكن استمرار النعاس دون مبرر قد يشير إلى مشكلات صحية مثل فقر الدم، انخفاض ضغط الدم، أو قصور الغدة الدرقية.وأضافت: أن بعض الأمراض الحادة قد تُرافق بشعور دائم بالإرهاق والنعاس المزمن، مما يستدعي إجراء فحوص طبية عاجلة لتجنب تفاقم الأعراض.ونصحت الطبيبة بإجراء تحاليل دم لتقييم مستويات هرمونات الغدة الدرقية، وعرض النتائج على الطبيب المختص. وفي حال كانت التحاليل طبيعية، أوصت بمراجعة أطباء القلب لاستبعاد أي مشكلات قلبية محتملة تسبب هذا الشعور.